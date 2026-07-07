89-летний Юрий Назаров впервые высказался о здоровье после перенесенной операции

«Да живой я, живой. 90-й год уже лупит, понимаете, не останавливается, лупит и лупит. Но живой! Пока еще двигаюсь. Операция прошла нормально. Была в феврале, и если я дожил до июля, то, значит, все нормально», — поделился актер.