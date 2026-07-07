Матвеев и Бикович могут сыграть в фильме «Контора» Николая Лебедева

«Контора» задумана как первый фильм зонтичной франшизы. По словам продюсера Татьяны Липской, франшиза является способом создания культового героя. «Мы создаем нового героя, который живет рядом с нами, мы будем наблюдать за ним в узнаваемом городе, в Москве. Контора — это наш “зонтик”, который объединяет знакомых зрителю героев. “Эффект Иуды” — тема нашего первого фильма», — сказала она. Липская добавила, что истории для будущих частей у команды уже есть.