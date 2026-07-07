Матвеев и Бикович могут сыграть в фильме «Контора» Николая Лебедева

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Максим Матвеев, Софья Присс, Сергей Кемпо и Милош Бикович могут сыграть в шпионском детективе «Контора», который снимет режиссер Николай Лебедев по сценарию Михаила Зубко. Проект — первый фильм планируемой франшизы — кинокомпания «1−2−3 Продакшн» представила в Министерстве культуры Российской Федерации на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляется организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
«Я общаюсь на тему [съемок] с Милошем Биковичем, Максимом Матвеевым, Сергеем Кемпо и Софьей Присс — пока складывается такая история, связанная с актерами», — сказал Лебедев. По словам режиссера, окончательный состав еще формируется, однако репетиции уже начались.
«Эта картина повествует о важных традициях службы контрразведки. Важно понимать, что в современной России еще такого кино не снимали. Конечно, в нашем фильме много экшена, аттракциона, но на самом деле это история про человека, который борется за справедливость, за правду. Картина основана на реальных исторических событиях», — сказал генеральный продюсер студии «1−2−3 Продакшн» Артем Михалков.
«Контора» задумана как первый фильм зонтичной франшизы. По словам продюсера Татьяны Липской, франшиза является способом создания культового героя. «Мы создаем нового героя, который живет рядом с нами, мы будем наблюдать за ним в узнаваемом городе, в Москве. Контора — это наш “зонтик”, который объединяет знакомых зрителю героев. “Эффект Иуды” — тема нашего первого фильма», — сказала она. Липская добавила, что истории для будущих частей у команды уже есть.
Сценарист Михаил Зубко, в свою очередь, пообещал обойтись без штампов. «Хичкоковский жанр — самый бескомпромиссный в плане требования к драматургии и выстраиванию истории. Для меня планка задрана максимально высоко — никакой клюквы, никаких клише в этом фильме быть не может», — заключил он. По сюжету молодого офицера контрразведки Арбатова после проваленной операции обвиняют в предательстве. Спасая себя и возлюбленную, он пускается в бега, пока расследование ведет его наставник.