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Дмитрий Певцов назвал два условия для возвращения уехавших из России артистов

Дмитрий Певцов допустил возвращение извинившихся артистов в РФ
Дмитрий Певцов, фото: пресс-служба
Дмитрий Певцов, фото: пресс-служба

Народный артист России Дмитрий Певцов высказался о возвращении покинувших страну коллег. По его словам, дорога домой для них открыта, но при соблюдении двух ключевых условий. Свою позицию актер озвучил в программе «Эмпатия Мануччи».

Певцов считает, что многие уехавшие артисты возвращаются не от хорошей жизни.

«Они просто едут, там жрать нечего. Деньги закончились, зарабатывать можно только здесь, и они едут сюда», — пояснил он.

Главное, чтобы их прошлые действия не подпадали под статьи Уголовного кодекса.

«Это понятно, это один случай, потом еще будет 21-й, 30-й, если они не попали под УК», — добавил актер.

Однако простого возвращения недостаточно. Певцов настаивает на публичном раскаянии.

«По мне бы, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо также громко, во всеуслышание извиниться перед страной. Страна — это люди и президент, который ей руководит, ну хотя бы так», — заявил он.

При этом артист выразил уверенность в великодушии соотечественников. Он не сомневается: русским людям свойственно прощать, поэтому вернувшиеся смогут продолжить работу на родине после покаяния. Певцов отметил, что извинения, вероятно, не будут искренними, но по его мнению, они все равно должны быть озвучены.

Ранее Дмитрий Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики «Гамлета».