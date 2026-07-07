Дженнифер Лопес прилетела на неделю высокой моды в Париже. В своих социальных сетях певица и актриса поделилась снимками из поездки.
Для выхода в свет 56-летняя звезда выбрала эффектный образ, несмотря на аномальную жару, которая установилась в Париже. Лопес появилась в светлом полупальто с декоративной отделкой из перьев, дополнив наряд крупными солнцезащитными очками и элегантными аксессуарами.
Компанию артистке составила ее 55-летняя сестра Линда. Совместные фотографии Дженнифер подписала коротко: «Сестры покоряют Париж».
Ранее Дженнифер Лопес побывала на роскошной свадьбе Тейлор Свифт. Для мероприятия она выбрала черное платье с глубоким декольте и пышной юбкой с длинным шлейфом.