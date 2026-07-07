Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

56-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в наряде с экстремальным декольте

Актриса прилетела на неделю высокой моды в Париж
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес прилетела на неделю высокой моды в Париже. В своих социальных сетях певица и актриса поделилась снимками из поездки.

Для выхода в свет 56-летняя звезда выбрала эффектный образ, несмотря на аномальную жару, которая установилась в Париже. Лопес появилась в светлом полупальто с декоративной отделкой из перьев, дополнив наряд крупными солнцезащитными очками и элегантными аксессуарами.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Компанию артистке составила ее 55-летняя сестра Линда. Совместные фотографии Дженнифер подписала коротко: «Сестры покоряют Париж».

Ранее Дженнифер Лопес побывала на роскошной свадьбе Тейлор Свифт. Для мероприятия она выбрала черное платье с глубоким декольте и пышной юбкой с длинным шлейфом. 