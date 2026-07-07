Для выхода в свет 56-летняя звезда выбрала эффектный образ, несмотря на аномальную жару, которая установилась в Париже. Лопес появилась в светлом полупальто с декоративной отделкой из перьев, дополнив наряд крупными солнцезащитными очками и элегантными аксессуарами.