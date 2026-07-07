Бурляев назвал «Войну и мир» на 100% русским романом

Ранее искусствовед, бывший директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева в интервью заявила, что роман «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски и потому имеет «непрямое отношение» к русской культуре. На это утверждение отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она привела данные, согласно которым доля французского языка в тексте романа составляет около 3,31%.