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Бурляев назвал «Войну и мир» на 100% русским романом

Фрагменты на французском языке в произведении Льва Толстого отражают эпоху, когда значительная часть элиты говорила по-французски, отметил народный артист РФ
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Фрагменты на французском языке в романе-эпопее Льва Толстого «Война и мир» отражают эпоху, когда значительная часть российской элиты говорила по-французски, при этом само произведение остается полностью русским. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ, режиссер, писатель, депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Это 100% русский роман, написанный русским писателем о русских проблемах и исторических событиях. То, что часть текста написана по-французски, отражает ту эпоху, когда большая часть русского дворянства говорила по-французски», — пояснил Бурляев.

Как отметил депутат, использование французского языка играет вспомогательную роль. «Это вспомогательное и обоснованное внедрение французского текста как часть русского бытия того времени. То, что это русский роман, это абсолютно ясно», — заключил он.

Ранее искусствовед, бывший директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева в интервью заявила, что роман «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски и потому имеет «непрямое отношение» к русской культуре. На это утверждение отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она привела данные, согласно которым доля французского языка в тексте романа составляет около 3,31%.