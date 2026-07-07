В Санкт-Петербурге стартовали съемки саги о Росгвардии «Всегда на страже»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к съемкам восьмисерийной исторической саги «Всегда на страже» о создании и деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). Проект с элементами драмы и военного кино снимается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании.
«Сюжет основан на реальных событиях и охватывает почти полтора столетия отечественной истории. Каждому представленному периоду отведено две серии, рассказывающие о подвигах, служебном долге и непростом выборе людей, стоявших на защите внутренней безопасности государства», — отмечается в сообщении. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на Кавказе.
Центральной линией повествования станет судьба династии Нелидовых, тесно связанная с историей внутренних войск страны. Зрителю покажут службу нескольких поколений семьи — от Отдельного корпуса внутренней стражи конца XIX века до Росгвардии наших дней. Режиссером саги выступил Александр Черняев. «Нас ждет работа над интереснейшим сериалом, который охватывает сразу четыре эпохи. Такое редко бывает. Команда у нас слаженная. В таком составе мы снимаем уже не первый проект. Поздравляю всех с началом съемок», — привели в пресс-службе его слова.
Генеральный продюсер «Триикс Медиа» Сергей Щеглов подчеркнул, что кинокартина призвана популяризировать подлинное знание о прошлом. «Одной из главных задач проекта является продвижение достоверных исторических знаний, сохранение памяти о героизме наших соотечественников, посвятивших жизнь служению Родине, а также формирование у подрастающего поколения интереса к нашей истории и к подлинным событиям прошлого нашей страны. Благодарим Институт развития интернета за поддержку создания сериала», — отметил он.
Генеральными продюсерами сериала выступят Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, автором сценария — Сергей Кузьминых. В картине заняты Максим Ханжов, Михаил Беркович, Марк Демеха, Анна Пожидаева, Дмитрий Зарайский, Павел Фадеев, Иван Трус, Булат Шамсутдинов, Никита Брусов, Артур Панов, Дмитрий Сутырин и другие.