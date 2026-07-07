В Санкт-Петербурге стартовали съемки саги о Росгвардии «Всегда на страже»

Центральной линией повествования станет судьба династии Нелидовых, тесно связанная с историей внутренних войск страны. Зрителю покажут службу нескольких поколений семьи — от Отдельного корпуса внутренней стражи конца XIX века до Росгвардии наших дней. Режиссером саги выступил Александр Черняев. «Нас ждет работа над интереснейшим сериалом, который охватывает сразу четыре эпохи. Такое редко бывает. Команда у нас слаженная. В таком составе мы снимаем уже не первый проект. Поздравляю всех с началом съемок», — привели в пресс-службе его слова.