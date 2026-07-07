События новой сцены разворачиваются 18 июня 1990 года. Во время очередной экспедиции ученые в защитных костюмах обнаруживают вывески с надписью «Everything Must Go» («Все распродаем»). Исследуя одну из стен, они сталкиваются с загадочными находками, среди которых оказываются странные артефакты, манекен за штурвалом корабля и неизвестное существо.