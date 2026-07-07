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Расширенная версия «Закулисья реальности» выходит в России

Фильм появится в прокате 9 июля
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Кадр из фильма «Закулисье реальности»

Хоррор «Закулисье реальности» вновь выходит в российский прокат. С 9 июля зрители смогут увидеть расширенную версию фильма, в которую вошла 16-минутная сцена после титров. Об этом сообщила кинокомпания «Вольга». 

Дополнительный эпизод режиссер Кейн Парсонс смонтировал уже после выхода оригинальной версии картины. Он продолжает историю сотрудников исследовательской организации Async, которые исследуют загадочное измерение с бесконечными желтыми коридорами, скрывающее необъяснимые и опасные явления.

Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Кадр из фильма «Закулисье реальности»

События новой сцены разворачиваются 18 июня 1990 года. Во время очередной экспедиции ученые в защитных костюмах обнаруживают вывески с надписью «Everything Must Go» («Все распродаем»). Исследуя одну из стен, они сталкиваются с загадочными находками, среди которых оказываются странные артефакты, манекен за штурвалом корабля и неизвестное существо.

Ранее стало известно, что фильм «Закулисье реальности» собрал в России полмиллиарда рублей.