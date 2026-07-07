Глеб Калюжный сыграет в драме о работе спасателей при землетрясении в Турции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Актеры Глеб Калюжный и Ника Здорик исполнят главные роли в драме «Шкала Рихтера», посвященной работе российских спасателей во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году. Проект представили на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
«Это фильм о российских спасателях, которые работали во время землетрясения в Турции в 2023 году. Наш каст подтвержден: главные роли сыграют Глеб Калюжный и Ника Здорик», — сказал на питчинге продюсер проекта Максим Рогальский.
Режиссером картины выступит Александр Бабаев. По сюжету после разрушительного землетрясения в турецком Газиантепе российский поисково-спасательный отряд отправляется на помощь пострадавшим. Во время операции оператор FPV-дрона обнаруживает под завалами группу выживших, среди которых оказывается его возлюбленная, также входящая в состав отряда.