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Глеб Калюжный сыграет в драме о работе спасателей при землетрясении в Турции

Картина получила название «Шкала Рихтера»
Глеб Калюжный, фото: пресс-служба
Глеб Калюжный, фото: пресс-служба

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Актеры Глеб Калюжный и Ника Здорик исполнят главные роли в драме «Шкала Рихтера», посвященной работе российских спасателей во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году. Проект представили на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

«Это фильм о российских спасателях, которые работали во время землетрясения в Турции в 2023 году. Наш каст подтвержден: главные роли сыграют Глеб Калюжный и Ника Здорик», — сказал на питчинге продюсер проекта Максим Рогальский.

Режиссером картины выступит Александр Бабаев. По сюжету после разрушительного землетрясения в турецком Газиантепе российский поисково-спасательный отряд отправляется на помощь пострадавшим. Во время операции оператор FPV-дрона обнаруживает под завалами группу выживших, среди которых оказывается его возлюбленная, также входящая в состав отряда.