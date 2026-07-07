Владимир Машков может исполнить роль советского инженера в драме «Минус 54»

«Нашей задачей было этот очень сложный исторический материал превратить в хорошее жанровое кино. В картине представлены ценности, важность технического прогресса, рассказ о советских людях, которые спасли страну от замерзания», — сказал на питчинге продюсер проекта Владимир Пермяков.