Владимир Машков может исполнить роль советского инженера в драме «Минус 54»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков рассматривается на одну из главных ролей в исторической драме «Минус 54», основанной на реальных событиях. Проект представили в Минкульте на очной защите национальных кинопроектов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
По сценарию действие фильма разворачивается 31 декабря 1978 года, когда аномальный арктический циклон угрожает оставить без тепла миллионы жителей Советского Союза. Молодой ученый Егор и опытный инженер Владимир Петрович пытаются предотвратить масштабную техногенную катастрофу, пока в обесточенном роддоме у жены главного героя Светы начинаются роды.
«Нашей задачей было этот очень сложный исторический материал превратить в хорошее жанровое кино. В картине представлены ценности, важность технического прогресса, рассказ о советских людях, которые спасли страну от замерзания», — сказал на питчинге продюсер проекта Владимир Пермяков.
Режиссером картины выступит Михаил Мерзликин. В дрим-касте на роль Егора заявлены Иван Янковский, Павел Табаков и Виктор Хориняк, на роль Владимира Петровича — Владимир Машков, Алексей Гуськов и Андрей Смоляков, на роль Светы — Ника Здорик, Анастасия Талызина и Юлия Хлынина. Дистрибьютором фильма выступит компания «Атмосфера кино». Выход картины в прокат намечен на 2029 год.