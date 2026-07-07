Ольга Кузьмина, подарившая голос Чебурашке в популярном фильме, поделилась в соцсети личными кадрами. На снимках — момент ее свадьбы. Оказывается, звезда официально стала женой Евгения Апанасевича еще 7 июля 2023 года. Церемония прошла в Москве. А спустя неделю молодожены устроили пышное торжество на родине жениха.
«Три года муж и жена. Для тех, кто не был тогда на меня подписан и у кого возникли вопросы к нашим “торжественным” образам. Мы собирались просто расписаться в ближайшем к даче ЗАГСе. Церемонию не ждали, поэтому специально не наряжались. А уже “официальную” свадьбу с семьей и друзьями мы отпраздновали в Белоруссии 14 августа! Так что у нас две значимые даты», — рассказала артистка.
Уже в сентябре 2023 года пара отправилась в Аргентину. На тот момент Кузьмина была беременна и планировала роды за границей. 9 октября 2023 года у супругов родилась дочь. Девочку назвали Мирой-Марией.
Ранее Ольга Кузьмина показала редкие кадры с сыном в честь его 13-летия.