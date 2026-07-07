«Три года муж и жена. Для тех, кто не был тогда на меня подписан и у кого возникли вопросы к нашим “торжественным” образам. Мы собирались просто расписаться в ближайшем к даче ЗАГСе. Церемонию не ждали, поэтому специально не наряжались. А уже “официальную” свадьбу с семьей и друзьями мы отпраздновали в Белоруссии 14 августа! Так что у нас две значимые даты», — рассказала артистка.