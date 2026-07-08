«Братья Карамазовы»
Дебютировав в 1965 году в комедии «Похождения зубного врача», Андрей Мягков вскоре получил роль, ставшую для него по-настоящему большим испытанием. В экранизации романа Достоевского «Братья Карамазовы», которую снимал Иван Пырьев, ему досталась роль Алексея Карамазова — младшего из братьев, человека кроткого и совестливого.
К несчастью, Пырьев не успел закончить картину: режиссер скончался в 1968 году, и третью серию доснимали исполнители главных ролей Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Фильм получил специальный приз Московского международного кинофестиваля и выдвигался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сам Мягков много лет спустя признавался, что именно эту работу считал своей лучшей в кино, хотя всесоюзную известность ему принесли совсем другие персонажи.
«Дни Турбиных»
В телевизионном фильме Владимира Басова по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных» Мягков сыграл полковника Алексея Турбина — главу офицерской семьи, оставшейся верной своим убеждениям в разгар Гражданской войны. Это один из наиболее пронзительных образов в карьере Мягкова и очередное подтверждение того, что он был мастером не только комедийных ролей.
Сцена гибели полковника Турбина способна растрогать даже самого хладнокровного зрителя. Картина и сегодня остается одной из самых известных экранизаций произведений Булгакова, а работа Мягкова занимает особое место в фильмографии артиста.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Бесспорно, самая знаменитая роль Андрея Мягкова — Женя Лукашин в «Иронии судьбы, или С легким паром!». Сюжет новогодней комедии Эльдара Рязанова прекрасно известен каждому: московский врач по нелепой случайности оказывается в другом городе, чужой квартире, а следом — и в жизни незнакомки Нади в исполнении Барбары Брыльской. Картина до сих пор остается одной из главных праздничных традиций, а игра Мягкова — почти пособием по тому, как изображать растерянных, неловких, но невероятно обаятельных героев.
За эту работу актер получил Государственную премию СССР, а читатели журнала «Советский экран» признали его лучшим актером года. Интересно, что сам Мягков относился к обрушившейся славе с иронией: он не любил, когда прохожие на улице шептались ему вслед, узнавая в нем Лукашина, и признавался, что десятилетиями не пересматривал ленту.
«Служебный роман»
Пожалуй, конкурировать по популярности с Лукашиным может только Анатолий Новосельцев из «Служебного романа». В культовой комедии Эльдара Рязанова скромный статистик влюбляется в суровую начальницу Людмилу Прокофьевну в исполнении Алисы Фрейндлих. Чтобы дистанцироваться от предыдущей роли, Мягков сам придумал внешность героя: подобрал огромные очки и добавил невзрачные усы. Хотя некоторые черты характера Лукашина прослеживаются и здесь, местами они намеренно утрированы.
История робких отношений на фоне будней советского учреждения стала одной из самых любимых комедий отечественного кино. За этот фильм Мягков в составе творческой группы получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Его экранный дуэт с Фрейндлих по праву считается одним из самых ярких в истории советского кинематографа.
«Гараж»
В сатирической комедии Эльдара Рязанова «Гараж» о дележе мест в гаражном кооперативе Мягков сыграл лаборанта Семена Хвостова — тихого человека среди разгоряченных спорами коллег. Особенность образа заключается в том, что герой потерял голос и вынужден общаться жестами и с помощью плакатов. По распространенной версии, Рязанов лишил персонажа Мягкова дара речи в качестве шутливой «мести» за то, что актер ранее раскритиковал стихи режиссера к песне «У природы нет плохой погоды».
Лента, действие которой почти полностью разворачивается в одном помещении, поражает звездным актерским ансамблем: Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана Немоляева и другие. И даже среди таких ярких артистов персонаж Мягкова выделяется благодаря выразительной мимике и пластике.
«Жестокий романс»
Хотя Мягкова многие воспринимают прежде всего как комедийного актера, в его фильмографии немало сильных драматических работ. Еще один яркий пример — «Жестокий романс» по пьесе Александра Островского «Бесприданница». Мягков предстал здесь в мрачном образе чиновника Юлия Карандышева, одержимого желанием доказать собственную значимость перед богатым окружением своей невесты Ларисы Огудаловой в исполнении Ларисы Гузеевой. Эта роль стала одной из самых сложных в карьере артиста: ему пришлось играть жалкого человека, который одновременно способен внушать настоящий страх.
С картиной связан эпизод, едва не стоивший актеру жизни. Во время съемок погони на Волге деревянную лодку Мягкова затянуло под лопасти колесного парохода. Судно разлетелось в щепки, но актер чудом выбрался из воды без серьезных травм. Картина, вышедшая в 1984 году, по праву считается одной из вершин позднего творчества Эльдара Рязанова и еще раз подтверждает многогранность таланта Андрея Мягкова.