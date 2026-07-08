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Лукашин, Новосельцев и другие: 6 ролей Андрея Мягкова, которые невозможно забыть

Восьмого июля актеру Андрею Мягкову исполнилось бы 88 лет. По случаю дня рождения великого артиста вспоминаем его лучшие роли, без которых невозможно представить отечественное кино
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Андрей Мягков в фильме Летаргия
Андрей Мягков в фильме «Летаргия»Источник: Legion-Media.ru

«Братья Карамазовы»

Дебютировав в 1965 году в комедии «Похождения зубного врача», Андрей Мягков вскоре получил роль, ставшую для него по-настоящему большим испытанием. В экранизации романа Достоевского «Братья Карамазовы», которую снимал Иван Пырьев, ему досталась роль Алексея Карамазова — младшего из братьев, человека кроткого и совестливого.

Кадр из фильма Братья Карамазовы
Кадр из фильма «Братья Карамазовы»Источник: кадр из фильма «Братья Карамазовы»

К несчастью, Пырьев не успел закончить картину: режиссер скончался в 1968 году, и третью серию доснимали исполнители главных ролей Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Фильм получил специальный приз Московского международного кинофестиваля и выдвигался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сам Мягков много лет спустя признавался, что именно эту работу считал своей лучшей в кино, хотя всесоюзную известность ему принесли совсем другие персонажи.

«Дни Турбиных»

Кадр из фильма Дни Турбиных
Кадр из фильма «Дни Турбиных»

В телевизионном фильме Владимира Басова по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных» Мягков сыграл полковника Алексея Турбина — главу офицерской семьи, оставшейся верной своим убеждениям в разгар Гражданской войны. Это один из наиболее пронзительных образов в карьере Мягкова и очередное подтверждение того, что он был мастером не только комедийных ролей.

Сцена гибели полковника Турбина способна растрогать даже самого хладнокровного зрителя. Картина и сегодня остается одной из самых известных экранизаций произведений Булгакова, а работа Мягкова занимает особое место в фильмографии артиста.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Бесспорно, самая знаменитая роль Андрея Мягкова — Женя Лукашин в «Иронии судьбы, или С легким паром!». Сюжет новогодней комедии Эльдара Рязанова прекрасно известен каждому: московский врач по нелепой случайности оказывается в другом городе, чужой квартире, а следом — и в жизни незнакомки Нади в исполнении Барбары Брыльской. Картина до сих пор остается одной из главных праздничных традиций, а игра Мягкова — почти пособием по тому, как изображать растерянных, неловких, но невероятно обаятельных героев.

За эту работу актер получил Государственную премию СССР, а читатели журнала «Советский экран» признали его лучшим актером года. Интересно, что сам Мягков относился к обрушившейся славе с иронией: он не любил, когда прохожие на улице шептались ему вслед, узнавая в нем Лукашина, и признавался, что десятилетиями не пересматривал ленту.

«Служебный роман»

Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

Пожалуй, конкурировать по популярности с Лукашиным может только Анатолий Новосельцев из «Служебного романа». В культовой комедии Эльдара Рязанова скромный статистик влюбляется в суровую начальницу Людмилу Прокофьевну в исполнении Алисы Фрейндлих. Чтобы дистанцироваться от предыдущей роли, Мягков сам придумал внешность героя: подобрал огромные очки и добавил невзрачные усы. Хотя некоторые черты характера Лукашина прослеживаются и здесь, местами они намеренно утрированы.

История робких отношений на фоне будней советского учреждения стала одной из самых любимых комедий отечественного кино. За этот фильм Мягков в составе творческой группы получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Его экранный дуэт с Фрейндлих по праву считается одним из самых ярких в истории советского кинематографа.

«Гараж»

Кадр из фильма Гараж
Кадр из фильма «Гараж»Источник: Legion-Media.ru

В сатирической комедии Эльдара Рязанова «Гараж» о дележе мест в гаражном кооперативе Мягков сыграл лаборанта Семена Хвостова — тихого человека среди разгоряченных спорами коллег. Особенность образа заключается в том, что герой потерял голос и вынужден общаться жестами и с помощью плакатов. По распространенной версии, Рязанов лишил персонажа Мягкова дара речи в качестве шутливой «мести» за то, что актер ранее раскритиковал стихи режиссера к песне «У природы нет плохой погоды».

Лента, действие которой почти полностью разворачивается в одном помещении, поражает звездным актерским ансамблем: Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана Немоляева и другие. И даже среди таких ярких артистов персонаж Мягкова выделяется благодаря выразительной мимике и пластике.

«Жестокий романс»

Кадр из фильма Жестокий романс
Кадр из фильма «Жестокий романс»

Хотя Мягкова многие воспринимают прежде всего как комедийного актера, в его фильмографии немало сильных драматических работ. Еще один яркий пример — «Жестокий романс» по пьесе Александра Островского «Бесприданница». Мягков предстал здесь в мрачном образе чиновника Юлия Карандышева, одержимого желанием доказать собственную значимость перед богатым окружением своей невесты Ларисы Огудаловой в исполнении Ларисы Гузеевой. Эта роль стала одной из самых сложных в карьере артиста: ему пришлось играть жалкого человека, который одновременно способен внушать настоящий страх.

С картиной связан эпизод, едва не стоивший актеру жизни. Во время съемок погони на Волге деревянную лодку Мягкова затянуло под лопасти колесного парохода. Судно разлетелось в щепки, но актер чудом выбрался из воды без серьезных травм. Картина, вышедшая в 1984 году, по праву считается одной из вершин позднего творчества Эльдара Рязанова и еще раз подтверждает многогранность таланта Андрея Мягкова.