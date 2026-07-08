К несчастью, Пырьев не успел закончить картину: режиссер скончался в 1968 году, и третью серию доснимали исполнители главных ролей Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Фильм получил специальный приз Московского международного кинофестиваля и выдвигался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сам Мягков много лет спустя признавался, что именно эту работу считал своей лучшей в кино, хотя всесоюзную известность ему принесли совсем другие персонажи.