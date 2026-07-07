Слово «Гомер» в мировой культуре давно означает не столько конкретного человека, сколько целый пласт древнегреческой традиции. Ему приписывают авторство двух фундаментальных поэм — «Илиады» и «Одиссеи», которые стали краеугольным камнем античной литературы и на века задали образ героя, войны и путешествия. Парадокс в том, что о самом Гомере почти ничего не известно: ученые спорят, существовал ли он как конкретный поэт в IX–VIII веках до н.э. или под этим именем скрывается целая линия аэдов, устно исполнявших эпос на ионийском греческом. Одни древние источники «записывают» его на остров Хиос, другие — в малоазийской Смирне; позднейшие легенды делают Гомера слепым странствующим певцом, чей образ рифмуется с бардами внутри его собственных поэм.