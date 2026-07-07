«Одиссея» Кристофера Нолана выходит в прокат 17 июля 2026 года, причем студия Universal с самого начала позиционирует картину как главное мифологическое зрелище десятилетия: «мифический action‑эпик», снятый целиком на 70‑мм IMAX‑пленку и рассчитанный прежде всего на гигантские экраны. Это уже тринадцатый фильм Нолана и самый дорогой проект в его карьере — бюджет оценивают примерно в 250 миллионов долларов. Но чтобы по‑настоящему оценить масштаб замысла, полезно заранее вспомнить, что такое гомеровская «Одиссея», кто такой Гомер и как к этому материалу подходит Нолан.
Гомер и его «Одиссея»: миф, который пережил три тысячелетия
Слово «Гомер» в мировой культуре давно означает не столько конкретного человека, сколько целый пласт древнегреческой традиции. Ему приписывают авторство двух фундаментальных поэм — «Илиады» и «Одиссеи», которые стали краеугольным камнем античной литературы и на века задали образ героя, войны и путешествия. Парадокс в том, что о самом Гомере почти ничего не известно: ученые спорят, существовал ли он как конкретный поэт в IX–VIII веках до н.э. или под этим именем скрывается целая линия аэдов, устно исполнявших эпос на ионийском греческом. Одни древние источники «записывают» его на остров Хиос, другие — в малоазийской Смирне; позднейшие легенды делают Гомера слепым странствующим певцом, чей образ рифмуется с бардами внутри его собственных поэм.
«Одиссея» — это прямое продолжение «Илиады». Если «первая часть» была посвящена осаде Трои и ярости Ахилла, то вторая рассказывает о тяжелом «похмелье» после войны. Пока царь Одиссей годами числится пропавшим без вести, его родную Итаку охватывает хаос. Его жена Пенелопа фактически находится в заложниках у сотни наглых женихов, которые оккупировали дворец и требуют от нее нового брака, а повзрослевший сын Телемах вынужден бежать из дома, чтобы найти отца и спасти семью от разорения.
Сам же Одиссей в это время проходит собственные приключения. Прогневав богов своей гордыней, он сталкивается с мистическими ужасами: сражается с циклопом-людоедом, спасается от магии волшебницы Кирки, превращающей людей в свиней, и проходит между чудовищами Сциллой и Харибдой. Гомер сплетает эти две линии — выживание героя в море и осаду его семьи на суше — в одну историю, которая движется к неизбежному финалу: возвращению и расправе над захватчиками. Именно этот тон — путешествие человека с тяжелым прошлым к хрупкому покою — сегодня особенно резонирует с современным зрителем и идеально ложится в мир Нолана.
Нолан и миф: от «Оппенгеймера» к «Одиссее»
Фильмы Кристофера Нолана сформировали представление о том, как может выглядеть «умный блокбастер». Примечательно, что еще в начале 2000‑х он был связан с попыткой экранизации «Трои» по «Илиаде», но тот проект в итоге реализовал Вольфганг Петерсен, а Нолан ушел к Бэтмену и создал свою «Темный рыцарь».
«Одиссея», по формулировке Universal, — «мифический action‑эпик», соединяющий войну, психологическую драму, элементы хоррора и мистики. Сценарий Нолан начал писать весной 2024‑го, а к концу года студия официально объявила проект и сразу закрепила за ним дату релиза 17 июля 2026 года. При этом Нолан сохранил свою привычную команду: оператор Хойте ван Хойтема, композитор Людвиг Горанссон, продюсер Эмма Томас — все те же люди, которые определили визуальный и звуковой язык «Интерстеллара» и «Оппенгеймера».
Героический ансамбль: кто кого играет в «Одиссее»
Образ самого Одиссея воплотит Мэтт Деймон, а роль его жены Пенелопы досталась Энн Хэтэуэй. Их сына Телемаха сыграет Том Холланд, в то время как Роберт Паттинсон появится в образе главного антагониста среди женихов — Антиноя. Божественное присутствие на экране обеспечат Зендая, играющая покровительницу героя Афину, и Шарлиз Терон в роли чародейки Кирки.
Не менее важные партии достались Миа Гот, которая играет Меланфо — коварную служанку-предательницу, ставшую любовницей Антиноя, а звезда фильма «12 лет рабства» Лупита Нионго исполнит роль Елены Троянской. Американский рэпер Трэвис Скотт исполнит в фильме роль аэда — это античный странствующий певец и сказитель, который передает историю в стихах. В трейлере его персонаж внезапно появляется в пиршественном зале, прерывает шум солдат громким стуком посоха по столу и начинает пророчествовать о падении Трои.
Как Нолан экранизирует гомеровский текст
Сюжетно фильм следует основным линиям поэмы: Одиссей, царь Итаки, после падения Трои отправляется домой, но сталкивается с гневом богов и чудесами Средиземноморья, а параллельно в Итаке Пенелопа и Телемах пытаются выстоять под натиском женихов и политического давления. Уже в первом официальном трейлере можно увидеть ключевые мотивы: гигантского циклопа, медленно входящего в темную пещеру, рвущихся из земли мертвецов, штормы, швыряющие корабли Одиссея, и сцену с Троянским конем, которого солдаты вытягивают из моря, не подозревая, что внутри прячется отряд греков.
При этом Нолан, судя по интерпретации, не собирается превращать фильм в набор «иллюстраций к мифологическому справочнику». Боги остаются важными фигурами, но их присутствие манифестируется не столько в виде «фэнтезийных» сцен Олимпа, сколько через стечение обстоятельств, сны, знаки и природные явления. По сути, фильм предлагает зрителю ситуацию «двойного зрения»: древнегреческий герой воспринимает происходящее как кару или помощь богов, а мы одновременно можем считать это и проявлением темной фортуны войны, и психологическими срывами травмированных людей.
Масштаб, пленка и море: как снимали «Одиссею»
Нолан снял «Одиссею» на пределе технических возможностей: это его первая картина, полностью снятая на гигантские камеры IMAX без использования обычных линз. Такой способ съемки очень сложный и дорогой, зато он позволяет обойтись без компьютерной графики: вместо «зеленого экрана» команда строила настоящие корабли и огромные декорации прямо под открытым небом.
Для съемок «Одиссеи» Кристофер Нолан использовал более 610 километров пленки. Это абсолютный рекорд для его фильмов и существенный скачок по сравнению с предыдущими работами. Для сравнения — на съемки «Оппенгеймера» у Нолана ушло 182 км пленки.
Такой огромный объем материала объясняется тем, что весь фильм — от первой до последней минуты — снят на широкоформатные 70-мм камеры IMAX. При скорости съемки 24 кадра в секунду такое количество пленки дает около 100 часов отснятого сырого материала, который Нолану и его команде предстоит превратить в финальную версию картины. Только на саму покупку пленки (без учета проявки и обработки) ушло более 3 миллионов долларов.
Ради нужной картинки съемочная группа объездила полмира — от Марокко и пустыни Сахары до Шотландии. В Греции и Италии съемки шли именно в тех местах, которые описывал Гомер: например, на островах в Эгейском море и на Сицилии. Благодаря этому фильм выглядит не как сказка, а как реальное путешествие по тем самым ландшафтам, где три тысячи лет назад мог плавать настоящий Одиссей.