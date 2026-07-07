Поклонники признались, что с трудом представляют, какой стресс пришлось пережить актрисе. Однако сама Юлия заверила, что сохраняла спокойствие даже в такой ситуации. По ее словам, работа в кино научила ее не терять самообладание, поэтому экстремальные развлечения не вызывают у нее сильного страха.