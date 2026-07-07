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Звезда «Универа» застряла на зиплайне в Сочи

Актриса Юлия Франц рассказала о страшном инциденте
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Юлия Франц
Юлия Франц

Актриса Юлия Франц, знакомая зрителям по роли в сериале «Универ. Новая общага», попала в неприятный инцидент во время отдыха в Сочи. Вместе с подругой 37-летняя звезда решила прокатиться на зиплайне — экстремальном аттракционе, где человек на высокой скорости спускается по натянутому стальному тросу.

Однако поездка пошла не по плану. В разгар спуска начался сильный ливень, из-за которого зиплайн остановился. Юлия и ее подруга застряли на высоте более 200 метров и были вынуждены ждать помощи спасателей.

Позже актриса поблагодарила сотрудников экстренных служб, которым удалось безопасно эвакуировать девушек.

«Спасибо нашим спасателям за смелость на высоте в 207 метров», — написала Франц в своем блоге.

Поклонники признались, что с трудом представляют, какой стресс пришлось пережить актрисе. Однако сама Юлия заверила, что сохраняла спокойствие даже в такой ситуации. По ее словам, работа в кино научила ее не терять самообладание, поэтому экстремальные развлечения не вызывают у нее сильного страха.

Ранее стало известно, что уже начались съемки «Универа. 17 лет спустя».