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Шарлиз Терон вышла в свет в бархатном платье с разрезом до бедра

Актриса появилась на публике в бархатном платье с разрезом до бедра
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

Шарлиз Терон вышла в свет в платье с дерзким разрезом, едва не доходящим до бедра. Снимки голливудской звезды появились на страницах Daily Mail.

Вечером 6 июля актриса стала гостьей закрытой вечеринки, устроенной после лондонской премьеры фильма «Одиссея». Компанию Терон составили коллеги по съемочной площадке — Том Холланд, Зендая и Мэтт Дэймон.

Для выхода артистка выбрала красное бархатное макси-платье. Эффектный разрез открывал ногу, а завершали образ черные босоножки на каблуках. В качестве аксессуаров Шарлиз добавила объемные кожаные перчатки и серьги с бриллиантами.

Ранее Шарлиз Терон снялась топлес, готовясь к премьере.