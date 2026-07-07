Шарлиз Терон вышла в свет в платье с дерзким разрезом, едва не доходящим до бедра. Снимки голливудской звезды появились на страницах Daily Mail.
Вечером 6 июля актриса стала гостьей закрытой вечеринки, устроенной после лондонской премьеры фильма «Одиссея». Компанию Терон составили коллеги по съемочной площадке — Том Холланд, Зендая и Мэтт Дэймон.
Для выхода артистка выбрала красное бархатное макси-платье. Эффектный разрез открывал ногу, а завершали образ черные босоножки на каблуках. В качестве аксессуаров Шарлиз добавила объемные кожаные перчатки и серьги с бриллиантами.
Ранее Шарлиз Терон снялась топлес, готовясь к премьере.