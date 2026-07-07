На кадрах знаменитость позирует в полупрозрачном макси-платье желто-зеленого оттенка. Наряд дополнили вырезы на талии. Свой образ Браун собрала с блестящей сумкой через плечо, серьгами и мюлями на каблуке. Волосы актриса уложила в хвост, оставив пряди у лица. В макияже она сделала акцент на темную матовую помаду.