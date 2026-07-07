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Звезда «Очень странных дел» показала фигуру в полупрозрачном платье с вырезами

Актриса Милли Бобби Браун снялась в полупрозрачном платье с вырезами
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: AP

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун вышла в свет в откровенном наряде. Актриса опубликовала снимки в соцсети.

Милли Бобби Браун / фото: соцсети
Милли Бобби Браун / фото: соцсети

На кадрах знаменитость позирует в полупрозрачном макси-платье желто-зеленого оттенка. Наряд дополнили вырезы на талии. Свой образ Браун собрала с блестящей сумкой через плечо, серьгами и мюлями на каблуке. Волосы актриса уложила в хвост, оставив пряди у лица. В макияже она сделала акцент на темную матовую помаду.

Ранее Милли Бобби Браун вспомнила о неудачных пробах с Хью Джекманом в возрасте 11 лет.