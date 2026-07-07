Лукерья Ильяшенко вступает в схватку с браконьерами в эко-хорроре «Приманка»: первые кадры

Начались съемки фильма «Приманка» — российского хоррор-триллера, главную роль в котором исполнила Лукерья Ильяшенко, известная по сериалам «Сладкая жизнь» и «Сергий против нечисти». Кино Mail представляет эксклюзивные фото со съемочной площадки.
Действие «Приманки» разворачивается в таежных лесах на Дальнем Востоке, где служит егерем девушка по имени Света. Местные браконьеры расставили жестокие ловушки по всему лесу, и вот уже несколько месяцев Света пытается отследить злоумышленников. Когда героиня наконец находит их логово, то понимает, что и сама попала в ловушку к убийцам, готовым на все ради своей добычи.
Лукерья Ильяшенко предстанет перед зрителями в образе яркой и сильной девушки, которая отчаянно борется за свой лес и собственную жизнь, продираясь сквозь ржавые ловушки, лабиринты подземелий и бесконечную тайгу.
Ильяшенко сыграла единственную женскую роль в фильме. Среди других актеров проекта — Дмитрий Куличков, Александр Дмитриев, Владимир Гарцунов, Владимир Литышев и Олег Отс.
«Наша цель — не просто напугать зрителя, а дать ему повод заново полюбить, что имеешь, и вместе с ним проследить, к чему приводит одержимость единственной целью», — отмечает режиссер-постановщик Илья Храмов, ранее работавший над роуд‑муви «Трасса “Море‑море”».
По словам создателей «Приманки», зрителей ждет крепкое жанровое кино на стыке триллера и хоррора. «Безусловно, сделать классный отечественный фильм ужасов — это вызов!», — признается продюсер фильма Павел Полуйчик.
Съемки фильма запланированы в Москве и Московской области. Производством занимаются Кинокомпания СКИФ и кинокомпания СТВ.
О дате выхода фильма триллера «Приманка» будет объявлено позднее.