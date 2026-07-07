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Лукерья Ильяшенко вступает в схватку с браконьерами в эко-хорроре «Приманка»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки нового атмосферного триллера со звездой «Сладкой жизни» на Кино Mail
Екатерина Комаровская
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Лукерья Ильяшенко на съемках фильма «Приманка»
Лукерья Ильяшенко на съемках фильма «Приманка»

Начались съемки фильма «Приманка» — российского хоррор-триллера, главную роль в котором исполнила Лукерья Ильяшенко, известная по сериалам «Сладкая жизнь» и «Сергий против нечисти». Кино Mail представляет эксклюзивные фото со съемочной площадки.

Действие «Приманки» разворачивается в таежных лесах на Дальнем Востоке, где служит егерем девушка по имени Света. Местные браконьеры расставили жестокие ловушки по всему лесу, и вот уже несколько месяцев Света пытается отследить злоумышленников. Когда героиня наконец находит их логово, то понимает, что и сама попала в ловушку к убийцам, готовым на все ради своей добычи.

Лукерья Ильяшенко на съемках фильма «Приманка»
Лукерья Ильяшенко на съемках фильма «Приманка»

Лукерья Ильяшенко предстанет перед зрителями в образе яркой и сильной девушки, которая отчаянно борется за свой лес и собственную жизнь, продираясь сквозь ржавые ловушки, лабиринты подземелий и бесконечную тайгу.

Кадр из фильма «Приманка»
Кадр из фильма «Приманка»
Илья Храмов
Илья Храмов

Ильяшенко сыграла единственную женскую роль в фильме. Среди других актеров проекта — Дмитрий Куличков, Александр Дмитриев, Владимир Гарцунов, Владимир Литышев и Олег Отс.

Лукерья Ильяшенко на съемках фильма «Приманка»
Лукерья Ильяшенко на съемках фильма «Приманка»
Кадр из фильма «Приманка»
Кадр из фильма «Приманка»

«Наша цель — не просто напугать зрителя, а дать ему повод заново полюбить, что имеешь, и вместе с ним проследить, к чему приводит одержимость единственной целью», — отмечает режиссер-постановщик Илья Храмов, ранее работавший над роуд‑муви «Трасса “Море‑море”». 

По словам создателей «Приманки», зрителей ждет крепкое жанровое кино на стыке триллера и хоррора. «Безусловно, сделать классный отечественный фильм ужасов — это вызов!», — признается продюсер фильма Павел Полуйчик.

Съемки фильма «Приманка»
Съемки фильма «Приманка»
Кадр из фильма «Приманка»
Кадр из фильма «Приманка»
Кадр из фильма «Приманка»
Кадр из фильма «Приманка»

Съемки фильма запланированы в Москве и Московской области. Производством занимаются Кинокомпания СКИФ и кинокомпания СТВ.

О дате выхода фильма триллера «Приманка» будет объявлено позднее.