Лукерья Ильяшенко вступает в схватку с браконьерами в эко-хорроре «Приманка»: первые кадры

Действие «Приманки» разворачивается в таежных лесах на Дальнем Востоке, где служит егерем девушка по имени Света. Местные браконьеры расставили жестокие ловушки по всему лесу, и вот уже несколько месяцев Света пытается отследить злоумышленников. Когда героиня наконец находит их логово, то понимает, что и сама попала в ловушку к убийцам, готовым на все ради своей добычи.