Жар-птица в каноническом виде неоднократно появлялась в мультфильмах. В частности — в двух экранизациях сказки Ершова «Конек-Горбунок» 1947 и 1975 годов, а также в фильме 2021 года. Но в 1985 году в фильме-сказке «После дождичка в четверг» режиссер Михаил Юзовский представил свое видение Жар-птицы. Легендарная пернатая тварь показана в виде молодой женщины (Марина Яковлева), которая не только умеет говорить, но и выступает в качестве своеобразного детектора лжи, помогая главным героям разоблачить коварные замыслы Кощея.