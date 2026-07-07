Змей Горыныч
Злой и коварный Змей Горыныч широко распространен в русских народных сказках. Чаще всего он описывается как трехголовый огнедышащий дракон, хотя число голов может и увеличиться. Он обожает чинить всяческие беды населению. Но, в отличие от западных собратьев, предпочитающих золото, Змей Горыныч знает, что главная ценность Руси — ее красавицы, которых он регулярно похищает.
Впервые Змей Горыныч появляется еще в довоенной сказке Александра Роу «Василиса Прекрасная», где похищает невесту главного героя. Но в этой картине Горыныч представлен в виде черной тучи, закрывающей солнце. Совсем другое дело — классический фильм Александра Птушко «Илья Муромец» с Борисом Андреевым в главной роли. Здесь Горыныч лично появляется на поле боя, пышет огнем и громогласно ревет. Всего для съемок построили три макета Змеев, самый большой из которых имел длину почти 20 метров, а внутри него находилась целая команда операторов, обеспечивающих движение аниматронного страшилища.
Верлиока
Не самый популярный персонаж славянских мифов — Верлиока — является злобным лесным существом, занимающимся убийством неосторожных людей. Внешне Верлиока напоминает рослого, косматого, человека с лицом, заросшим бородой и усами. У него один выпученный глаз, крючковатый нос и полный рот гнилых, торчащих в разные стороны зубов. Передвигается Верлиока на двух ногах, но при ходьбе помогает себе костылем.
Полюбоваться на это чудище можно в мультфильме 1957 года «Верлиока», созданном на студии «Союзмультфильм». Режиссером стала Александра Снежко-Блоцкая, известная по таким шедеврам отечественной мультипликации как «Заколдованный мальчик» и «Конек-горбунок». В мультике Верлиока старательно портит жизнь лесным обитателям, а под конец похищает девочку Дашеньку, сторожившую гороховое поле. На выручку внучке отправляется дед, которому помогают обиженные Верлиокой заяц, ежик и селезень, а также говорящие веревочка и желудь.
Жар-птица
В отличие от предыдущих чудовищ, Жар-птица — нейтральный персонаж. Она может портить посевы или даже похищать людей, но делает это не по злому умыслу, поскольку лишена самосознания и целеполагания. Визуально она представляет собой крупную птицу со светящимся оперением, ведущую ночной образ жизни. Причем даже одно ее перо способно освещать помещение не хуже мощной лампы.
Жар-птица в каноническом виде неоднократно появлялась в мультфильмах. В частности — в двух экранизациях сказки Ершова «Конек-Горбунок» 1947 и 1975 годов, а также в фильме 2021 года. Но в 1985 году в фильме-сказке «После дождичка в четверг» режиссер Михаил Юзовский представил свое видение Жар-птицы. Легендарная пернатая тварь показана в виде молодой женщины (Марина Яковлева), которая не только умеет говорить, но и выступает в качестве своеобразного детектора лжи, помогая главным героям разоблачить коварные замыслы Кощея.
Леший
Хозяин леса или Леший — один из самых популярных славянских мифических персонажей. Он может принимать разные обличия, хотя с людьми предпочитает общаться в антропоморфном облике. Леший строг, временами даже злобен, но все его выходки — скорее шалости, нежели целенаправленные попытки причинить вред людям. Более того, если путник ему понравится, Леший может и одарить забредшего в чащу человека.
Леший встречается во множестве анимационных и игровых отечественных фильмов. Его можно увидеть в мультиках «Дудочка и кувшинчик», «Приключения домовенка»; фильмах «Веселое волшебство», «Новогодние приключения Маши и Вити» и «Последний богатырь». Отдельного упоминания заслуживает фильм 2004 года «Лесная царевна», в котором Лешего сыграл Виктор Сергачев. Картина насыщена персонажами русского фольклора, но главная ее изюминка — ранние 3D-технологии, с помощью которых созданы различные спецэффекты, а также еще одно сказочное существо — Кот Баюн.
Русалка
Для современного зрителя, введенного в заблуждение сказкой Андерсена и мультфильмами Диснея, русалка — это милая, добрая девушка с рыбьим хвостом вместо ног, обитающая на дне океана. Однако у славян русалки — это опасные существа, обитающие в кронах деревьев и принимающие вид бледных женщин с растрепанными волосами. Они одинаково негативно относятся как к мужчинам, так и к женщинам и знают разные способы свести неугодного человека со свету.
Максимально приближенный к народным преданиям образ русалки можно встретить в темном фэнтези Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мертвых», в котором роль мифического существа исполняет Софья Шилдовская. Ее русалка накладывает проклятие на молодого пловца Рому (Ефим Петрунин), решившего потренироваться в лесном озере, и теперь Роману и его невесте (Виктория Агалакова) необходимо выяснить, как разрушить колдовство и спасти свои жизни.