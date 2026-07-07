Британская актриса Кейт Уинслет может сняться в следующем сезоне сериала «Переходный возраст». Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, работа над продолжением проекта уже ведется. Создатели планируют представить новую историю, центральным персонажем которой станет героиня Уинслет. Подробности о ее роли пока не раскрываются.
Ранее исполнитель одной из центральных ролей Стивен Грэм рассказывал, что у него и сценариста Джека Торна уже есть идея для второго сезона. По словам актера, к реализации проекта планируют приступить через три-четыре года.
Ожидается, что новый сезон вновь обратится к непростым темам взросления и подростковой жизни. Для Кейт Уинслет подобная проблематика хорошо знакома: в 2022 году она снялась в фильме «Я — Рут» вместе с дочерью Миа. Картина была посвящена подростковой депрессии и влиянию социальных сетей.
Премьера сериала «Переходный возраст» состоялась на Netflix в 2025 году. В центре сюжета — история 13-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Главную роль исполнил юный актер Оуэн Купер.
Ранее Том Холланд сказал, что видит Купера в роли следующего Человека-паука.