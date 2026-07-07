История знакомства пары началась в одном из голливудских ресторанов. Позже они снова пересеклись на съемках картины «Рокки 5». Сталлоне не торопился делать предложение модели, которая младше него на 22 года. Свадьба состоялась уже после того, как у пары родился первый общий ребенок. В браке у них родились три дочери: София, Систин и Скарлетт.