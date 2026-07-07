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Супруга Сильвестра Сталлоне трогательно поздравила его с 80-летием

Дженнифер Флавин поделилась архивным снимком с мужем
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер ФлавинИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Флавин, супруга Сильвестра Сталлоне, поздравила мужа с 80-летием и показала их совместные фото из прошлого. Бывшая модель выложила в соцсети архивные снимки.

«С того дня, как я встретила тебя в 1988 году, ты стал любовью всей моей жизни. Спасибо тебе за самую прекрасную семью и дом. С нетерпением жду возможности чествовать тебя вечно. Я люблю тебя», — написала жена именинника.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / фото: соцсети
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / фото: соцсети

История знакомства пары началась в одном из голливудских ресторанов. Позже они снова пересеклись на съемках картины «Рокки 5». Сталлоне не торопился делать предложение модели, которая младше него на 22 года. Свадьба состоялась уже после того, как у пары родился первый общий ребенок. В браке у них родились три дочери: София, Систин и Скарлетт.

Ранее Сильвестр Сталлоне назвал роль в «Полицейских» фатальной ошибкой.