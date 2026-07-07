Дженнифер Флавин, супруга Сильвестра Сталлоне, поздравила мужа с 80-летием и показала их совместные фото из прошлого. Бывшая модель выложила в соцсети архивные снимки.
«С того дня, как я встретила тебя в 1988 году, ты стал любовью всей моей жизни. Спасибо тебе за самую прекрасную семью и дом. С нетерпением жду возможности чествовать тебя вечно. Я люблю тебя», — написала жена именинника.
История знакомства пары началась в одном из голливудских ресторанов. Позже они снова пересеклись на съемках картины «Рокки 5». Сталлоне не торопился делать предложение модели, которая младше него на 22 года. Свадьба состоялась уже после того, как у пары родился первый общий ребенок. В браке у них родились три дочери: София, Систин и Скарлетт.
Ранее Сильвестр Сталлоне назвал роль в «Полицейских» фатальной ошибкой.