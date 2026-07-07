Произведение Лермонтова уже не раз экранизировали. Самая известная версия — двухсерийный фильм «Герой нашего времени» (1967) режиссера Станислава Ростоцкого. Главную роль там сыграл Владимир Ивашов. Позже к роману обращались и в телеформате: в 2007 году вышел одноименный сериал Александра Котта, где Печорина сыграл Игорь Петренко.