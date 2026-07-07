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Режиссер «Буратино» Игорь Волошин снимет новую версию «Героя нашего времени»

Съемки картины начнутся в 2027 году
Игорь Волошин на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Игорь Волошин на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Классический роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» вновь экранизируют. Продюсер Михаил Врубель и режиссер Игорь Волошин объявили о запуске проекта. Создатели планируют переосмыслить знакомый сюжет и подать историю с нескольких ракурсов, пишет «БК медиа».

В основе картины лежит роковая дуэль. Зрители увидят ее сразу в трех вариантах: глазами Печорина, Грушницкого и княжны Мери. Каждая версия будет опровергать другую и предлагать свой взгляд на случившееся. Волошин намерен общаться с аудиторией на современном киноязыке.

«Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым», — подчеркнул режиссер.

Сейчас команда проекта проводит кастинг. Съемки запланированы на весну 2027 года. Премьеру ленты ожидают весной 2028-го.

Произведение Лермонтова уже не раз экранизировали. Самая известная версия — двухсерийный фильм «Герой нашего времени» (1967) режиссера Станислава Ростоцкого. Главную роль там сыграл Владимир Ивашов. Позже к роману обращались и в телеформате: в 2007 году вышел одноименный сериал Александра Котта, где Печорина сыграл Игорь Петренко.