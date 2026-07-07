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Дочь Анастасии Заворотнюк показала подросшего сына

Анна Заворотнюк показала фото с годовалым сыном
Анна Заворотнюк, фото: соцсети
Анна Заворотнюк, фото: соцсети

Дочь заслуженной артистки Анастасии Заворотнюк показала в соцсети своего подросшего сына. Блогер Анна Заворотнюк позировала с годовалым Марселем на фоне загородного дома.

После съемки знаменитость отправилась на тренировку в спортзал — она постепенно возвращает форму после рождения ребенка. Сейчас бизнесвумен вместе с семьей находится в России.

Анна Заворотнюк с сыном / фото: соцсети
Анна Заворотнюк с сыном / фото: соцсети

Анна замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым. Его личность раскрыли только в июне 2024 года. Сама Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с будущим мужем восемь лет назад, когда училась в Нью-Йорке. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай пара официально оформила брак.

Ранее дочь Заворотнюк показала занятие йогой на природе.