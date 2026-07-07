Худрук «Ромэна» Сергиенко со слезами рассказал о предчувствии смерти Жемчужной

На церемонию прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной приехал художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко. Он рассказал Life.ru со слезами на глазах, что за месяц до ее ухода у него было странное предчувствие.
«Самое для меня жуткое, что за месяц до ее ухода у меня была внутренняя тревога. Объяснить это не могу — как предчувствие. Я звонил, она не взяла трубку, что было удивительно. Я поделился с директором и узнаю, что она в больнице», — сказал Сергиенко.
По его словам, через несколько дней состояние артистки стабилизировалось, и все ждали, что она скоро выпишется. Но вскоре раздался звонок с известием о ее смерти.
«Насколько я любил этого человека, чувствовал — не передать. Для меня это очень лично», — добавил худрук театра.
7 июля в театре «Ромэн» в Москве прошло прощание с народной артисткой Екатериной Жемчужной. Она ушла из жизни 3 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Жемчужная была одной из самых ярких звезд советского и российского кино и театра.