Худрук «Ромэна» Сергиенко со слезами рассказал о предчувствии смерти Жемчужной

«Самое для меня жуткое, что за месяц до ее ухода у меня была внутренняя тревога. Объяснить это не могу — как предчувствие. Я звонил, она не взяла трубку, что было удивительно. Я поделился с директором и узнаю, что она в больнице», — сказал Сергиенко.