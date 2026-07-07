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Омар Си и Вики Крипс сыграют в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби

Релиз фильма запланирован на 25 июня 2027 года
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Омар Си
Омар Си

К актерскому составу приквела «Одиннадцати друзей Оушена» присоединились Омар Си1+1»), Вики КрипсПризрачная нить») и Джордж МаккэйКапитан Фантастик») — сообщает The Hollywood Reporter.

В проекте уже задействованы Марго Робби, Брэдли Купер и Джош Гад. Съемки стартуют в конце июля в Париже, после чего группа отправится на юг Франции. Режиссером и сценаристом выступает Купер.

События фильма развернутся во время Гран-при Монако в 1963 году. В центре сюжета — родители Дэнни Оушена. Именно они обучили сына всем тонкостям криминального дела. Проект расскажет, как мать и отец Дэнни провернули невероятное ограбление.

Картину обещают выпустить 25 июня 2027 года.

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