К актерскому составу приквела «Одиннадцати друзей Оушена» присоединились Омар Си («1+1»), Вики Крипс («Призрачная нить») и Джордж Маккэй («Капитан Фантастик») — сообщает The Hollywood Reporter.
В проекте уже задействованы Марго Робби, Брэдли Купер и Джош Гад. Съемки стартуют в конце июля в Париже, после чего группа отправится на юг Франции. Режиссером и сценаристом выступает Купер.
События фильма развернутся во время Гран-при Монако в 1963 году. В центре сюжета — родители Дэнни Оушена. Именно они обучили сына всем тонкостям криминального дела. Проект расскажет, как мать и отец Дэнни провернули невероятное ограбление.
Картину обещают выпустить 25 июня 2027 года.
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