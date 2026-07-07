По словам звездных супругов, у них есть огромный список того, что они мечтают посмотреть, и он состоит из фильмов, которые нельзя назвать мейнстримовыми. «Мы любим глубокое кино, которое заставляет задуматься, — признается Кабак. — Немножко “грузное”, которое хочется обсудить, проговорить. Не поверхностное, не ради веселья».