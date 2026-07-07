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Тимур Родригез и Катя Кабак раскрыли, что любят смотреть вместе

Звездные супруги рассказали Кино Mail о своих кинопредпочтениях
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Тимур Родригез и Екатерина Кабак, фото: Иван Пономаренко
Тимур Родригез и Екатерина Кабак, фото: Иван Пономаренко

Тимур Родригез и Екатерина Кабак рассказали, какое кино любят смотреть вместе. Шоумен и актриса стали гостями X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» и поделились с корреспондентом Кино Mail своими предпочтениями.

По словам звездных супругов, у них есть огромный список того, что они мечтают посмотреть, и он состоит из фильмов, которые нельзя назвать мейнстримовыми. «Мы любим глубокое кино, которое заставляет задуматься, — признается Кабак. — Немножко “грузное”, которое хочется обсудить, проговорить. Не поверхностное, не ради веселья».

Екатерина Кабак и Тимур Родригез, фото: Максим Кашин
Екатерина Кабак и Тимур Родригез, фото: Максим Кашин

Актриса уточняет, что они с Родригезом, конечно, смотрят комедии и блокбастеры, но стремятся к более тяжеловесному и концептуальному кино.

Также супруги признались, что с тех пор, как они вместе, они редко смотрят кино дома, чаще — на светских премьерах. «Мы действительно настолько наслаждаемся друг другом каждую секунду, что иногда посмотреть кино — значит потерять возможность поговорить», — признается Родригез.

Ранее супруги рассказали о первой совместной работе в сериале «Почти семейное шоу».