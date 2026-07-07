Тимур Родригез и Екатерина Кабак рассказали, какое кино любят смотреть вместе. Шоумен и актриса стали гостями X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» и поделились с корреспондентом Кино Mail своими предпочтениями.
По словам звездных супругов, у них есть огромный список того, что они мечтают посмотреть, и он состоит из фильмов, которые нельзя назвать мейнстримовыми. «Мы любим глубокое кино, которое заставляет задуматься, — признается Кабак. — Немножко “грузное”, которое хочется обсудить, проговорить. Не поверхностное, не ради веселья».
Актриса уточняет, что они с Родригезом, конечно, смотрят комедии и блокбастеры, но стремятся к более тяжеловесному и концептуальному кино.
Также супруги признались, что с тех пор, как они вместе, они редко смотрят кино дома, чаще — на светских премьерах. «Мы действительно настолько наслаждаемся друг другом каждую секунду, что иногда посмотреть кино — значит потерять возможность поговорить», — признается Родригез.
Ранее супруги рассказали о первой совместной работе в сериале «Почти семейное шоу».