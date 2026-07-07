Джулия Гарнер, звезда сериалов «Озарк» и «Изобретая Анну», сыграет главную роль в криминальной драме «Виновные создания» от режиссера «Круэллы» Крэйга Гиллеспи — пишет The Hollywood Reporter.
В основе сюжета лежит реальная история, описанная в книге Микиты Броттман. Шоураннером экранизации станет Стюарт Зикерман. Сценарий напишет Сара Делапп.
Сериал расскажет о бурном романе двух молодых людей, который привел к убийству. Шоу охватит 18 лет и покажет сложные обстоятельства жизни пары, а также то, как они переживали произошедшее.
Сама Книга Броттман посвящена исчезновению Майка Уильямса в декабре 2000 года. Тело так и не нашли. Спустя пять лет давний друг Майка, Брайан Винчестер, развелся со своей женой Кэти и женился на вдове друга — Дениз. Правда о том, что случилось с Майком, всплыла только через 12 лет.
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