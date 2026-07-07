Сама Книга Броттман посвящена исчезновению Майка Уильямса в декабре 2000 года. Тело так и не нашли. Спустя пять лет давний друг Майка, Брайан Винчестер, развелся со своей женой Кэти и женился на вдове друга — Дениз. Правда о том, что случилось с Майком, всплыла только через 12 лет.