Студия Sony Pictures работает над третьей частью комедии «Мачо и ботан». В основу нового фильма ляжет сценарий, написанный несколько лет назад. Сейчас авторы пересматривают текст и готовятся к производству.
Ранее Ченнинг Татум называл этот сценарий одним из лучших, которые ему доводилось читать. Официально работа над проектом стартовала еще в июне. Ожидается, что к своим ролям вернутся Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб. Режиссерское кресло займет Родни Ротман.
«Я бы с удовольствием посмотрел "Мачо и ботан 3". Я был бы рад вернуться к проекту, и я знаю, что Джона тоже был бы готов это сделать. Мы бы оба с удовольствием снова сыграли эти роли», — говорил Татум.
Первые две части вышли в 2012 и 2014 годах. Их сюжет основан на одноименном телесериале конца 1980-х. В центре истории — полицейские под прикрытием Шмидт и Дженко, которые расследуют преступления сначала в школе, а потом и в колледже.
Ранее стало известно, что Ченнинг Татум снимается в фильме о мотогонках, продюсером которого выступает Брэд Питт.