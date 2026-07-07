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Ченнинг Татум и Джона Хилл вернутся к своим ролям в «Мачо и ботан 3»

Режиссером продолжения станет Родни Ротман
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Мачо и ботан»
Кадр из фильма «Мачо и ботан»

Студия Sony Pictures работает над третьей частью комедии «Мачо и ботан». В основу нового фильма ляжет сценарий, написанный несколько лет назад. Сейчас авторы пересматривают текст и готовятся к производству.

Ранее Ченнинг Татум называл этот сценарий одним из лучших, которые ему доводилось читать. Официально работа над проектом стартовала еще в июне. Ожидается, что к своим ролям вернутся Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб. Режиссерское кресло займет Родни Ротман.

Кадр из фильма «Мачо и ботан»
Кадр из фильма «Мачо и ботан»

«Я бы с удовольствием посмотрел "Мачо и ботан 3". Я был бы рад вернуться к проекту, и я знаю, что Джона тоже был бы готов это сделать. Мы бы оба с удовольствием снова сыграли эти роли», — говорил Татум.

Первые две части вышли в 2012 и 2014 годах. Их сюжет основан на одноименном телесериале конца 1980-х. В центре истории — полицейские под прикрытием Шмидт и Дженко, которые расследуют преступления сначала в школе, а потом и в колледже. 

Ранее стало известно, что Ченнинг Татум снимается в фильме о мотогонках, продюсером которого выступает Брэд Питт