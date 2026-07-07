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Брэд Питт и его возлюбленная побывали на свадьбе Тейлор Свифт

Для мероприятия Инес де Рамон выбрала полупрозрачное кружевное платье
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэд Питт и Инес де Рамон / фото: соцсети
Брэд Питт и Инес де Рамон / фото: соцсети

Брэд Питт стал гостем на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. 62-летний актер пришел на праздник вместе со своей 33-летней избранницей Инес де Рамон. Стилист по волосам Лори Занолетти опубликовала в личном блоге снимки пары.

Инес де Рамон / фото: соцсети
Инес де Рамон / фото: соцсети

Для церемонии Питт надел классический черный смокинг с бабочкой. Его спутница выбрала полупрозрачное кружевное платье с лямкой, спущенной на плечо. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали макияж с акцентом на глаза.

Брэд Питт и Инес де Рамон / фото: соцсети
Брэд Питт и Инес де Рамон / фото: соцсети

Свадьба Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси состоялась 4 июля. Местом проведения стала арена Медисон-сквер-гарден. В прессе это событие уже назвали «свадьбой века».

Ранее стало известно, что среди многочисленных звездных гостей на мероприятии не оказалось бывшей лучшей подруги Свифт — актрисы Блейк Лайвли.