Дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде попала в неловкую ситуацию

Поклонники восхитились манекенщицей и принялись писать комплименты в ее адрес: «Почему журналисты выложили этот момент? В любом случае она выглядит потрясающе», «Очень красивая девушка, как и ее мать», «Она так прекрасна», «Это можно не считать падением», «Не растерялась. Красотка».