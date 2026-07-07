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Дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде попала в неловкую ситуацию

Деву Кассель запечатлели, когда она спускалась по лестнице
Дева Кассель
Дева КассельИсточник: Legion-Media.ru

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, итальянская модель Дева Кассель в откровенном наряде оконфузилась на публике и вызвала обсуждение в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) французской версии журнала Vanity Fair. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

21-летняя манекенщица посетила показ французского модного бренда Dior в Париже. Она предстала перед камерами в белой рубашке, под которой отсутствовал бюстгальтер, облегающей черной юбке с бахромой и открытых босоножках на шпильке.

Кассель запечатлели, когда она спускалась по лестнице. На размещенных кадрах видно, что наследница знаменитостей оступилась и едва не упала. Однако ей удалось удержать равновесие, улыбнувшись при этом фотографам.

Поклонники восхитились манекенщицей и принялись писать комплименты в ее адрес: «Почему журналисты выложили этот момент? В любом случае она выглядит потрясающе», «Очень красивая девушка, как и ее мать», «Она так прекрасна», «Это можно не считать падением», «Не растерялась. Красотка».