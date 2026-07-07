Сидни Суини снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

Американская актриса Сидни Суини стала героиней рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Syrn. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
28-летняя звезда «Эйфории» позировала в различном белье марки, в том числе в кружевном комплекте в сочетании с шелковым халатом. Кроме того, она снялась в белом корсете и чулках из ассортимента Syrn.
Ранее Сидни Суини поздравила возлюбленного с 45-летием.