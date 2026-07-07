Темнокожая исполнительница роли Елены в «Одиссее» раскритиковала Гомера

Звезда также призналась, какой вопрос задала бы поэту при встрече. «Итак, Гомер, что ты думаешь о количестве времени, которое было уделено этим женщинам в фильме, учитывая, как мало времени посвятил им ты? Помнишь нас?» — высказалась актриса.