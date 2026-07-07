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ИИ-актриса впервые сыграет главную роль в фильме про искусственный интеллект

Тилли Норвуд получила главную роль в полнометражной картине
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Тилли Норвуд / фото: соцсети
Тилли Норвуд / фото: соцсетиИсточник: Соцсети

Созданная искусственным интеллектом актриса Тилли Норвуд впервые получила главную роль в полнометражном фильме — драмеди под названием «Misaligned». Об этом пишет Deadline.

События развернутся внутри так называемой «Тилливселенной». Это сюрреалистический цифровой мир, который существует где-то в облаке. Главная героиня — нейросеть без тела, детства и личного опыта. Однажды она решает начать жить, следуя собственным желаниям. Постепенно ИИ-девушка становится все больше похожа на настоящую и пытается найти себя в мире людей и технологий.

Тилли Норвуд / фото: соцсети
Тилли Норвуд / фото: соцсети

Основательница Particle 6 Элин ван дер Вельден сказала, что фильм получится смешным и самоироничным. По ее словам, цель проекта — помочь кинематографистам адаптироваться к реальности, где искусственный интеллект будет играть все более значимую роль. 

Интересно, что Тилли Норвуд существует не только в кино. Она ведет социальные сети и публикует фотографии, как настоящая актриса. Норвуд рассказывает о своей жизни, съемках и путешествиях. 

Ранее об использовании ИИ в кино высказалась актриса Кейт Бланшетт.