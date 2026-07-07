События развернутся внутри так называемой «Тилливселенной». Это сюрреалистический цифровой мир, который существует где-то в облаке. Главная героиня — нейросеть без тела, детства и личного опыта. Однажды она решает начать жить, следуя собственным желаниям. Постепенно ИИ-девушка становится все больше похожа на настоящую и пытается найти себя в мире людей и технологий.