Созданная искусственным интеллектом актриса Тилли Норвуд впервые получила главную роль в полнометражном фильме — драмеди под названием «Misaligned». Об этом пишет Deadline.
События развернутся внутри так называемой «Тилливселенной». Это сюрреалистический цифровой мир, который существует где-то в облаке. Главная героиня — нейросеть без тела, детства и личного опыта. Однажды она решает начать жить, следуя собственным желаниям. Постепенно ИИ-девушка становится все больше похожа на настоящую и пытается найти себя в мире людей и технологий.
Основательница Particle 6 Элин ван дер Вельден сказала, что фильм получится смешным и самоироничным. По ее словам, цель проекта — помочь кинематографистам адаптироваться к реальности, где искусственный интеллект будет играть все более значимую роль.
Интересно, что Тилли Норвуд существует не только в кино. Она ведет социальные сети и публикует фотографии, как настоящая актриса. Норвуд рассказывает о своей жизни, съемках и путешествиях.
Ранее об использовании ИИ в кино высказалась актриса Кейт Бланшетт.