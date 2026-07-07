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В России снимут новую экранизацию сказки Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»

Режиссером выступит Александр Войтинский
Александр Войтинский
Александр Войтинский

Кинокомпания «ФИЛЬМ» анонсировала экранизацию сказки «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя. Об этом стало известно на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства, передает Telegram-канал БК медиа.

Режиссером картины станет Александр Войтинский, который снял сказки «По щучьему велению» и «Огниво».

На главные роли в будущей картине рассматриваются Никита Кологривый, который может сыграть Вакулу, Тина Стойилкович в роли Оксаны, Денис Власенко может перевоплотиться в Черта, а Виктория Исакова стать Солохой.

Бюджет ленты — 400 млн рублей, из которых 100 млн запрашивается у Фонда кино.

Сюжет сказки рассказывает о событиях, которые разворачиваются накануне Рождества. Кузнец Вакула, влюбленный в капризную красавицу Оксану, хочет завоевать сердце девушки с помощью дорогого подарка. Он с помощью хитрого Черта отправляется в путешествие, чтобы добраться во дворец императрицы.