Сюжет сказки рассказывает о событиях, которые разворачиваются накануне Рождества. Кузнец Вакула, влюбленный в капризную красавицу Оксану, хочет завоевать сердце девушки с помощью дорогого подарка. Он с помощью хитрого Черта отправляется в путешествие, чтобы добраться во дворец императрицы.