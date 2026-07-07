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Родригез и Кабак впервые рассказали о совместных съемках: «Вместе намного легче»

Супруги поделились с Кино Mail впечатлениями о первой совместной киноработе, где сыграли ведущих реалити-шоу
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Тимур Родригез и Ектерина Кабак, фото: Лиза Мелина
Тимур Родригез и Ектерина Кабак, фото: Лиза Мелина

Шоумен Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак стали звездными гостями X Фестиваля нового российского кино «Горький фест», где эксклюзивно рассказали Кино Mail о своей первой совместной киноработе. Артисты, в июне 2026 года сыгравшие свадьбу, появились в роли ведущих в комедии «Почти семейное шоу».

Сериал рассказывает о семейной паре на грани развода, оказавшейся в реалити-шоу «Народный дом», где можно выиграть тридцать миллионов рублей. Главные роли в проекте исполняют Илья Малаков, Екатерина Шумакова, Эльдар Калимулин, Анна Богомолова и другие.

Тимур Родригез и Екатерина Кабак на съемках сериала «Почти семейное шоу»
Тимур Родригез и Екатерина Кабак на съемках сериала «Почти семейное шоу»

По словам Тимура Родригеза, в «Почти семейном шоу» они с Екатериной Кабак сыграли себя, но «выкрученных и смешных». Артист рассказал, что участие в сериале стало для них с супругой интересной работой и веселым приключением, потому что режиссер Илья Фарфель является их другом и позволял артистам экспериментировать.

«Мы старались воплотить на экране стереотипные впечатления о каждом из нас и о нас как о паре», — признался Родригез.

Екатерина Кабак и Тимур Родригез в сериале «Почти семейное шоу»
Екатерина Кабак и Тимур Родригез в сериале «Почти семейное шоу»

В свою очередь, Екатерина Кабак отметила, что не знает, как теперь работать без супруга. «Мы делили один вагончик, одну машину, всякие бытовые мелочи, сложности, переработки, — поделилась актриса. — Вместе все это, конечно, намного легче переносится».

Кроме того, артисты рассказали, что «Почти семейного шоу» — это новая форма повествования, которой еще не было в российском кино, потому что создатели смешали телевизионный и кинематографический форматы съемки.

Премьера сериала «Почти семейное шоу» запланирована на осень 2026 года.