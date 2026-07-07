По словам Тимура Родригеза, в «Почти семейном шоу» они с Екатериной Кабак сыграли себя, но «выкрученных и смешных». Артист рассказал, что участие в сериале стало для них с супругой интересной работой и веселым приключением, потому что режиссер Илья Фарфель является их другом и позволял артистам экспериментировать.