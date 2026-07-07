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Ольга Зуева добилась алиментов от Данилы Козловского

У звезд есть общая шестилетняя дочь Ода
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ольга Зуева и Данила Козловский
Ольга Зуева и Данила Козловский

Данила Козловский начал переводить алименты на дочь Оду, которая родилась в отношениях актера с Ольгой Зуевой — пишет «Комсомольская правда».

По данным источника, 41-летний артист выплачивает средства на наследницу с июля. Зуева вместе с шестилетней дочерью живет в Нью-Йорке, но подала заявление в московский суд, чтобы ускорить процесс. Приставы будут удерживать процент с доходов отца и переводить их на счет ребенка.

В Нью-Йорке 42-летняя Зуева могла бы получить меньший процент алиментов, чем в Москве. Местные законы штата требуют от родителя отдавать 17% от чистого дохода на одного ребенка. Если у отца появляется второй наследник, установленный размер выплат снижается.

Недавно Козловский снова стал отцом — у него родился сын от актрисы Оксаны Акиньшиной. За день до этого Зуева официально потребовала установить алименты на их общую шестилетнюю дочь. Бывшая возлюбленная хотела, чтобы Козловский ежемесячно выплачивал четверть от доходов на содержание ребенка. 