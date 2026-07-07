Недавно Козловский снова стал отцом — у него родился сын от актрисы Оксаны Акиньшиной. За день до этого Зуева официально потребовала установить алименты на их общую шестилетнюю дочь. Бывшая возлюбленная хотела, чтобы Козловский ежемесячно выплачивал четверть от доходов на содержание ребенка.