В TikTok развернулась бурная дискуссия. «Это несправедливо по отношению к девушкам, у которых нет знаменитых родителей. Эта девушка — не модель», — написал один из пользователей. Другие комментаторы заметили: «Я слышу, как каблуки шлепают по полу». Третьи добавили: «Она так старается выглядеть свирепой, но выглядит просто как капризный ребенок, топающий ногами».