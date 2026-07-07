Дочь Николь Кидман и Кита Урбана, 18-летняя Сандей Роуз, столкнулась с волной критики после своего дебюта на подиуме в Париже. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на показе осенне-зимней коллекции Dior, который состоялся 5 июля.
Сандей Роуз вышла на подиум в вязаном пальто серо-розового оттенка. Образ она дополнила клатчем с принтом и туфлями в тон. Однако зрители и пользователи сети остались недовольны ее выступлением. Главные претензии касались неуверенной походки и неподходящего выражения лица.
В TikTok развернулась бурная дискуссия. «Это несправедливо по отношению к девушкам, у которых нет знаменитых родителей. Эта девушка — не модель», — написал один из пользователей. Другие комментаторы заметили: «Я слышу, как каблуки шлепают по полу». Третьи добавили: «Она так старается выглядеть свирепой, но выглядит просто как капризный ребенок, топающий ногами».
Ранее сообщалось, что Николь Кидман и Кит Урбан тайно встретились в Париже ради детей.