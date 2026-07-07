Брэд Питт и Инес де Рамон официально подтвердили отношения, выложив нежные фото

Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон подтвердили свои отношения в соцсетях. Как сообщает Life.ru, они опубликовали романтичные фото перед тем, как отправиться на свадьбу Тейлор Свифт в Нью-Йорке. Пара, которая встречается с 2022 года, была в одинаковых черных нарядах. Питт нежно обнимал свою молодую возлюбленную, а она выложила снимки в своих сторис. На одном из них актер держит ее на руках.