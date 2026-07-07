Никита Михалков назвал Екатерину Жемчужную одной из лучших актрис национальной культуры. Слова народного артиста РСФСР прозвучали в телеграмме от Союза кинематографистов. Текст зачитал внук актрисы Андрей во время церемонии прощания. Об этом пишет Life.ru.
«Ее роли на экране <…> войдут в сокровищницу отечественной культуры и энциклопедию актерского мастерства. Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате одной из лучших актрис национальной культуры России. Светлая память», — говорится в послании Михалкова.
Актриса ушла из жизни 3 июля. Ей было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище. Прощание состоялось в театре «Ромэн». Этому театру Жемчужная посвятила более 60 лет. В фойе стоял ее портрет с букетом гвоздик. На сцене гроб окружали венки от Минкультуры, ГИТИСа и других организаций.