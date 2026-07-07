Картина «Лето будет общим» рассказывает о трех друзьях, которые отправляются к морю, чтобы найти мифическое растение и с его помощью вернуть обоняние одному из героев. По пути они «встречают» различных исторических и легендарных героев и рассуждают о героизме в наше время.