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Марк Богатырев представил независимый фильм со своим участием

Звезда «Кухни» посетил конкурсный показ картины «Лето будет общим» на кинофестивале «Горький фест»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Марк Богатырев, фото: Лиза Мелина
Марк Богатырев, фото: Лиза Мелина

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев приехал на X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» в Нижний Новгород. Актер представил два проекта со своим участием: комедию «Тариф Новогодний», которая была показана во внеконкурсной программе «Назад в будущее. Настоящее», и независимое драмеди «Лето будет общим», вошедшее в основную конкурсную программу смотра.

Картина «Лето будет общим» рассказывает о трех друзьях, которые отправляются к морю, чтобы найти мифическое растение и с его помощью вернуть обоняние одному из героев. По пути они «встречают» различных исторических и легендарных героев и рассуждают о героизме в наше время.

Марк Богатырев в фильме «Лето будет общим»
Марк Богатырев в фильме «Лето будет общим»

Режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в картине выступил Даниил Меркулов. Помимо него, в фильме снялись Мика Липман и Олег Ершов, а небольшие, но яркие роли исполнили Алексей Воробьев, Марк Богатырев, Сергей Чонишвили, Ирина Пегова и Анна Савранская.

Представляя «Лето будет общим», Марк Богатырев, исполнивший в фильме роль царя Давида, отметил, что на съемках ему запомнились молодая энергия и «огонь в глазах», в которыми создатели работали над картиной.

Даниил Меркулов, Марк Богатырев, Анна Савранская и Мика Липман, фото: Максим Кашин
Даниил Меркулов, Марк Богатырев, Анна Савранская и Мика Липман, фото: Максим Кашин

Фильм был снят на личные средства авторов. По их признанию, бюджет составил около полутора миллионов рублей. В июне 2026 года лента была представлена в основном конкурсе Шанхайского международного кинофестиваля.

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.