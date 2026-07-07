Девушки выбрали яркие наряды для выхода. Младшая, Стелла, надела розовое атласное платье с кружевной отделкой и босоножки. Ее старшая сестра Джиа появилась в платье с леопардовым принтом и туфлях на каблуках. Сам Дэймон выглядел сдержанно и элегантно. Он был запечатлен в голубой рубашке, жилете, классических брюках и туфлях.