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Мэтт Деймон вышел в свет с дочерями-подростками

Актер посетил премьеру в компании дочерей
Мэтт Дэймон с женой и дочерьми
Мэтт Дэймон с женой и дочерьмиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская звезда Мэтт Дэймон устроил семейный выход в свет. Актера заметили в компании двух дочерей на закрытом мероприятии в Лондоне. Фотографии появились на сайте Daily Mail.

Поводом для вечера стала премьера фильма «Одиссея». После показа артист отправился на вечеринку вместе с 17-летней Джией и 15-летней Стеллой.

Девушки выбрали яркие наряды для выхода. Младшая, Стелла, надела розовое атласное платье с кружевной отделкой и босоножки. Ее старшая сестра Джиа появилась в платье с леопардовым принтом и туфлях на каблуках. Сам Дэймон выглядел сдержанно и элегантно. Он был запечатлен в голубой рубашке, жилете, классических брюках и туфлях.

Ранее Мэтт Дэймон признался, что к нему не было особого отношения на съемках «Одиссеи».