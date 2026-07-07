Фильм «Доброволец» снимут по мотивам истории американца Глосса, воевавшего за РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Военная драма «Доброволец», основанная на реальной истории гражданина США Майкла Глосса, воевавшего на стороне России в зоне специальной военной операции, находится в разработке. Об этом создатели проекта сообщили на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
«Мы хотим показать всю правду о специальной военной операции. Я создал такой термин — “интеллигентная правда” и “интеллигентный патриотизм”, то есть без надрыва, а через героя-американца попробовать выйти на зарубежные рынки», — сказал продюсер проекта Максим Королев.
По его словам, картина основана на событиях двухлетней давности. В центре повествования — американец без боевого опыта, который отправляется добровольцем в зону специальной военной операции и знакомится со старшим сержантом Николаем Приваловым. Через их взаимоотношения авторы намерены показать «человечность русского солдата» и несогласие главного героя с политикой США в отношении России.
Королев также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с международными кастинг-агентствами для поиска исполнителя главной роли. Съемки фильма планируется начать летом 2027 года, завершить работу над картиной — весной 2028 года. Проект создается в партнерстве с холдингом ВГТРК и телеканалом «Россия-1».