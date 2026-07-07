Фильм «Доброволец» снимут по мотивам истории американца Глосса, воевавшего за РФ

По его словам, картина основана на событиях двухлетней давности. В центре повествования — американец без боевого опыта, который отправляется добровольцем в зону специальной военной операции и знакомится со старшим сержантом Николаем Приваловым. Через их взаимоотношения авторы намерены показать «человечность русского солдата» и несогласие главного героя с политикой США в отношении России.