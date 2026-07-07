Военную драму «Детвора» о событиях СВО планируют выпустить в 2028 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Военную драму «Детвора», действие которой разворачивается в феврале — марте 2022 года на фоне событий специальной военной операции, планируют выпустить в 2028 году. Об этом рассказали создатели проекта на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
«Эта история очень сильно мне знакома. Мне пришлось пережить, к сожалению, эту же историю, когда было девять лет. Я знаю, как эту историю снимать и передать так, чтобы мы все это ощутили. Самая главная мысль истории заключается в том, что ее герои не остаются в стороне, даже когда у них есть возможность уехать и жить спокойной жизнью», — сказал на питчинге режиссер проекта Михаил Пипия.
Как рассказали авторы проекта, «Детвора» станет духовным сиквелом фильма «Малыш» с Глебом Калюжным. Картина расскажет о четверых подростках, которые за один месяц становятся взрослыми. Съемки картины запланированы на 2027 год.