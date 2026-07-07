Военную драму «Детвора» о событиях СВО планируют выпустить в 2028 году

«Эта история очень сильно мне знакома. Мне пришлось пережить, к сожалению, эту же историю, когда было девять лет. Я знаю, как эту историю снимать и передать так, чтобы мы все это ощутили. Самая главная мысль истории заключается в том, что ее герои не остаются в стороне, даже когда у них есть возможность уехать и жить спокойной жизнью», — сказал на питчинге режиссер проекта Михаил Пипия.