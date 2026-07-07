Владимир Грамматиков снимет музыкальный фильм «Добрая сказка»

По сюжету картины девочка, чьи сказочные мечты оживляют героев волшебной книги, помогает сохранить мир сказки. Под Новый год Рита и ее сын Фома, считающий сказки глупостью, по заданию злодея отправляются украсть волшебную книгу. Однако, познакомившись с семьей Веры, они отказываются от своего плана и вместе со сказочными героями встают на защиту волшебства.