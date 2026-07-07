СМИ: Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит снова вместе

Недавно семья воссоединилась на показе Christian Louboutin в Париже вместе с детьми, а на День независимости пара была замечена в Филадельфии, где Уилл выступал с концертом, а Джада, по словам очевидца, «была с ним на протяжении всего выступления и охотно поддерживала». Сама актриса ранее признавалась, что они с мужем до сих пор «разбираются» в своих отношениях, но текущие события свидетельствуют о том, что их союз перешел на новый этап.