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СМИ: Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит снова вместе

Пара, чей брак длится с 1997 года, пережила период раздельного проживания
Уилл и Джада Пинкетт Смит
Уилл и Джада Пинкетт СмитИсточник: Legion-Media

По данным инсайдеров, Уилл и Джада Смит вновь живут под одной крышей последние два года. Пара, чей брак длится с 1997 года, пережила период раздельного проживания.

Об этом опыте Джада откровенно рассказывала в своих мемуарах. Однако сейчас, по словам источника, знаменитости счастливы вместе и по-прежнему преданы друг другу.

«Джада вернулась к Уиллу два года назад, — заявил аноним. — Они счастливы и влюблены. И как всегда полны решимости поддерживать друг друга».

Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит
Уилл Смит и Джада Пинкетт СмитИсточник: Legion-Media.ru

Недавно семья воссоединилась на показе Christian Louboutin в Париже вместе с детьми, а на День независимости пара была замечена в Филадельфии, где Уилл выступал с концертом, а Джада, по словам очевидца, «была с ним на протяжении всего выступления и охотно поддерживала». Сама актриса ранее признавалась, что они с мужем до сих пор «разбираются» в своих отношениях, но текущие события свидетельствуют о том, что их союз перешел на новый этап.

Ранее сообщалось, что Уилл Смит сыграет агента ФБР в новом триллере.