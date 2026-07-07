Зендая едва не сорвала съемки «Одиссеи»

Зендая призналась, что в первый день съемок фильма Кристофера Нолана «Одиссея» она от волнения и холода не могла вымолвить ни слова. Актриса, играющая богиню Афину, поделилась в подкасте Happy Sad Confused, что, несмотря на выученные реплики, на площадке в Исландии ее подвел мороз — губы буквально отказывались двигаться, и вместо внятной речи получались бессвязные звуки.
«Тогда было особенно холодно. Это было в Исландии, — вспоминала она. — Мой рот просто замерз. Оттуда ничего не выходило. Мой рот не двигался. Буквально. Получалось что-то вроде: "Бла-бла-бла". Мне до сих пор так стыдно».
Однако, несмотря на конфуз, Зендая назвала работу с таким звездным составом «подарком» и призналась, что была переполнена эмоциями и желанием выложиться по максимуму. Режиссер, к слову, остался доволен ее игрой, назвав актрису «как всегда идеальной».
Ранее Зендая в оголяющей тело тунике появилась на премьере «Одиссеи».