Зендая едва не сорвала съемки «Одиссеи»

«Тогда было особенно холодно. Это было в Исландии, — вспоминала она. — Мой рот просто замерз. Оттуда ничего не выходило. Мой рот не двигался. Буквально. Получалось что-то вроде: "Бла-бла-бла". Мне до сих пор так стыдно».