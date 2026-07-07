Над сценарием работали Александр Архипов и Петр Мордвинцев. Авторы фильма отмечают то, что эта сказка — не про победу над злом, а про то, как двое находят друг друга вопреки всем правилам жанра. «Именно поэтому, нам кажется, зритель будет за них болеть так, как давно ни за кого не болел», — признается Александр Архипов.