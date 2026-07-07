В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейного фэнтези «Иван да Марья», в основу которого положена оригинальная история по мотивам русских народных сказок.
В центре сюжета — простой парень Иван, который однажды спасает из воды тонущего царевича. Чтобы поскорее высушить царский кафтан, Ваня надевает его на себя — и именно в таком облике встречает Марью, царевну из соседнего государства.
Девушка по ошибке принимает парня за царевича, между молодыми людьми вспыхивает чувство. Ваня не успевает признаться во всем возлюбленной, как его похищает Кощей. Злодей надеется, что царский сын снимет заклятие с его заколдованной дочери Василисы, женившись на ней. Вот только он не догадывается, что обратился не по адресу. Теперь Марья оказывается последней надеждой на спасение для всех.
Главных героев сыграли молодые звезды Тимофей Кочнев («Вампиры средней полосы 3», «Слово пацана») и Катерина Кучма («Страсти по Матвею»). Также в проекте снялись Олег Савостюк, Алексей Розин, Инга Оболдина и Мария Раскина.
В главного злодея русских сказок перевоплотился Александр Лыков. Автор сценария Петр отмечает, что им хотелось сделать Кощея не злодеем из учебника, а «уставшим бессмертным с больной совестью».
По словам продюсера Сергея Сельянова, «Иван да Марья» — это история о том, что человек важнее своей роли: «Мы все живем в чужих кафтанах: кто-то надел его сам, кого-то нарядили обстоятельства, а кто-то просто боится снять — потому что под ним вдруг окажется не царевич, а, например, самый обычный человек».
Режиссером выступает Cерик Бейсеу («Заклятье. Шепот ведьм»). По словам создателей фильма, зрителей ждет нестандартная сказка, в которой по‑новому раскрывается тема места и роли женщины в мире.
Над сценарием работали Александр Архипов и Петр Мордвинцев. Авторы фильма отмечают то, что эта сказка — не про победу над злом, а про то, как двое находят друг друга вопреки всем правилам жанра. «Именно поэтому, нам кажется, зритель будет за них болеть так, как давно ни за кого не болел», — признается Александр Архипов.
Помимо Санкт-Петербурга, съемки фильма «Иван да Марья» пройдут в Ленинградской области, Хибинах, Карелии и Перми. Производством занимаются кинокомпании СТВ, CGF, «Глобус фильм» и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино.
На большие экраны картину выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Точная дата выхода пока не сообщается.