«Наша доченька, будь счастлива! Василисушка, моя прекрасная и премудрая, тебя ждут великие дела. Помощи Божьей во всем. Пусть 13 лет принесут море открытий, интересных событий и счастливых встреч. Желаю тебе блестящих успехов в учебе, чтобы каждый день был наполнен вдохновением, а вокруг всегда были те, кто поддерживает, верит и радуется вместе с тобой.. Ты родилась, и жизнь моя наполнена счастьем! Это и мой день! Мой самый счастливый день. С днем рождения, мой ангел. Свети», — написала артистка.