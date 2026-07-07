Актриса Ирина Гринева опубликовала в личном блоге новые фото своей дочери от фигуриста Максима Шабалина. Звезда показала повзрослевшую Василису в день ее рождения. На кадрах именинница позирует в нарядном платье рядом с праздничным тортом.
«Наша доченька, будь счастлива! Василисушка, моя прекрасная и премудрая, тебя ждут великие дела. Помощи Божьей во всем. Пусть 13 лет принесут море открытий, интересных событий и счастливых встреч. Желаю тебе блестящих успехов в учебе, чтобы каждый день был наполнен вдохновением, а вокруг всегда были те, кто поддерживает, верит и радуется вместе с тобой.. Ты родилась, и жизнь моя наполнена счастьем! Это и мой день! Мой самый счастливый день. С днем рождения, мой ангел. Свети», — написала артистка.
Ранее Гринева рассказывала, что ее дочь сама выбирает себе одежду и делает это стильно. По словам актрисы, у ребенка уже сложился отличный вкус. Она лишь помогает его развивать, но не навязывает собственное мнение.
Ранее Ирина Гринева появилась на публике с мужем Максимом Шабалиным.