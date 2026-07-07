«Мы расписались 26.06.2026, в 26 окне по талону № 6, в 16 часов. Я родилась 26 числа, и считаю его счастливым, даже имею татуировку с этим значением. Мы считаем это добрый знак, не иначе. Нас просто обсыпало числом моего рождения, хотя мы даже не планировали эту дату заранее. Мы просто спустились в пижамах в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались. Свидетельство о браке оказалось нужно для подачи других документов, а так бы еще долго могли не фиксировать нашу любовь документально», — поделилась знаменитость.