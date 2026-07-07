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Звезда сериала «Психологини» вышла замуж в МФЦ

Актриса Анна Старшенбаум рассказала, что пришла с женихом на роспись в МФЦ в пижамах
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум

Звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум вышла замуж. Избранником актрисы стал Даниил Наумов. Церемония прошла в МФЦ, и, как призналась сама артистка, выглядела максимально неформально.

В своем блоге знаменитость рассказала, что молодожены пришли в пижамах. Они выбрали отделение, расположенное ближе всего к дому. По словам Старшенбаум, главной причиной для штампа в паспорте стала не романтика, а необходимость: свидетельство о браке потребовалось для оформления других документов. Пышное торжество пара пока не планирует.

Анна Старшенбаум / фото: соцсети
Анна Старшенбаум / фото: соцсети

«Мы расписались 26.06.2026, в 26 окне по талону № 6, в 16 часов. Я родилась 26 числа, и считаю его счастливым, даже имею татуировку с этим значением. Мы считаем это добрый знак, не иначе. Нас просто обсыпало числом моего рождения, хотя мы даже не планировали эту дату заранее. Мы просто спустились в пижамах в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались. Свидетельство о браке оказалось нужно для подачи других документов, а так бы еще долго могли не фиксировать нашу любовь документально», — поделилась знаменитость.

Ранее Анна Старшенбаум потеряла загранпаспорт в Таиланде.