Звезду и ее младшую сестру Линду Лопес заметили на выходе из отеля в Париже. Они приехали в город на Неделю моды. Для выхода в свет артистка выбрала черный топ с глубоким декольте. К нему она добавила бархатную макси-юбку, пояс, клатч и босоножки на каблуках. Образ дополнил бриллиантовый браслет The Back Vault x David Webb. Его стоимость оценивается в 50 тысяч долларов.