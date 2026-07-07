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Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном топе с глубоким декольте

Актриса вышла на публику в топе с глубоким декольте и юбке
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном топе, открывающем грудь. Снимки опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Звезду и ее младшую сестру Линду Лопес заметили на выходе из отеля в Париже. Они приехали в город на Неделю моды. Для выхода в свет артистка выбрала черный топ с глубоким декольте. К нему она добавила бархатную макси-юбку, пояс, клатч и босоножки на каблуках. Образ дополнил бриллиантовый браслет The Back Vault x David Webb. Его стоимость оценивается в 50 тысяч долларов.

Ранее Дженнифер Лопес показала свой образ для свадьбы Тейлор Свифт.