Оригинальный фильм Святослава Подгаевского, вышедший в 2017 году, стал заметным явлением не только в России, но и за ее пределами. При бюджете около 800 тысяч долларов картина окупилась более чем в 13 раз и стала первым российским хоррором с широким международным театральным релизом. На старте в России «Невеста» собрала 95 млн рублей за первый уик-энд, а общие сборы достигли около 180 млн рублей, закрепив за ней статус самого кассового российского хоррора.