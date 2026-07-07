Латиноамериканские компании Corazon Films и BF Distribution приобрели права на ремейк российского хоррора «Невеста» — одного из самых успешных жанровых проектов отечественного кино за рубежом. Новая версия будет ориентирована прежде всего на мексиканскую аудиторию, но с прицелом на международный прокат.
Оригинальный фильм Святослава Подгаевского, вышедший в 2017 году, стал заметным явлением не только в России, но и за ее пределами. При бюджете около 800 тысяч долларов картина окупилась более чем в 13 раз и стала первым российским хоррором с широким международным театральным релизом. На старте в России «Невеста» собрала 95 млн рублей за первый уик-энд, а общие сборы достигли около 180 млн рублей, закрепив за ней статус самого кассового российского хоррора.
Как отметил продюсер Владислав Северцев, ранее интерес к ремейку проявляли такие компании, как Lionsgate и индийская Young N Free Films, однако именно Латинская Америка стала регионом, где фильм показал особенно сильные результаты и сформировал устойчивую аудиторию.
В BF Distribution и Corazon Films подчеркивают, что решение о ремейке во многом продиктовано этим успехом. По словам глав компаний Карлоса Хансена и Экехардта фон Дамма, «Невеста» оставляет длительное впечатление и обладает потенциалом для новой интерпретации. Для партнеров этот проект также означает переход от дистрибуции к собственному производству контента.
Создатели планируют сохранить ключевые элементы оригинальной истории, адаптировав ее под культурный контекст Мексики. Сценарий пишет Эмилио Портес, уже приступивший к работе над проектом. Производство ремейка находится на ранней стадии.
История «Невесты» продолжает тренд на переосмысление локальных хорроров для глобального рынка, где востребованы атмосферные жанровые проекты с сильной национальной идентичностью.